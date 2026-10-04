Nelaimė Norvegijoje: per medžioklę nušauti du žmonės

Po sekmadienio rytą Haldene, maždaug už 120 kilometrų į pietus nuo Oslo, įvykusių šaudynių sulaikytas įtariamasis, pranešė policija.
„Kulkos pataikė į tris žmones. Du žuvo. Trečias sunkiai sužeistas“, – policijos informacinėje interneto svetainėje rašė jos atstovas Gisle Lindheimas Sveenas.
„Jie priklausė medžiotojų grupei“, – pridūrė jis.
Policija atskirai pranešė sulaikiusi įtariamąjį ir pridūrė, kad šaudynių aplinkybės kol kas neaiškios.
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