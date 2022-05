Neįtikėtini rusų nuostoliai: per tris karo mėnesius neteko tiek karių, kiek per 10 metų Afganistane

Naujausioje britų žvalgybos ataskaitoje teigiama, kad dėl „prastos žemo lygio taktikos, ribotai dengiamos oro erdvės, lankstumo trūkumo, ir vadovybės, kuri „pasirengusi stiprinti nesėkmes ir kartoti klaidas“, Rusijos karinės pajėgos patyrė dideles netektis kovos lauke.

Kartu priduriama, kad aukų skaičius sparčiai auga gausiai atakuojamame Donbaso regione Rytų Ukrainoje.

„Rusijos visuomenė, kaip rodo istorija, jautriai priima savo pasirinktų karų aukas. Didėjant Ukrainoje patirtų aukų skaičiui, gali augti visuomenės nepasitenkinimas karu ir noras tą nepasitenkinimą išsakyti“, – prognozuoja ministerija.

