Naujausias Rusijos tankas per brangus karui Ukrainoje

„Pagal savo funkcionalumą jis yra daug pranašesnis už esamus tankus, tačiau yra pernelyg brangus, todėl vargu ar kariuomenė jį dabar dislokuos“, – pirmadienį valstybinei naujienų agentūrai „Ria Novosti“ sakė valstybinio ginkluotės holdingo „Rostec“ vadovas Sergejus Čemezovas.

Pirmą kartą „Armata T-14“ visuomenei buvo pristatytas 2015 m. per kasmetinį karinį paradą Maskvoje. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, dėl įvairių techninių nesklandumų šių tankų serijinė gamyba dar nepradėta. Artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino patikėtinis S. Čemezovas sakė, kad nuo to laiko Rusijos ginkluotosios pajėgos pradėjo naudoti tankus „Armata“, tačiau jų kaina per didelė, kad būtų dislokuoti Ukrainoje.

„Šiandien mums reikia pinigų, kad galėtume gaminti naujus tankus, naujus ginklus, galbūt pigesnius“, – sakė S. Čemezovas, todėl dabartiniam karui buvo tikslinga pirkti pigesnius tankus T-90. Iš pradžių ketinta, kad „Armata“ pakeis T-90.