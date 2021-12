Naujasis Vokietijos kancleris Olafas Scholzas: 7 ankstyvieji jo braižo ženklai

Naujasis Vokietijos kancleris Olafas Scholzas galbūt dar nepasakė pirmosios svarbesnės kalbos parlamente, tačiau jis po truputėlį perteikia, ko galima tikėtis iš jo vyriausybės, rašo politico.eu.

Vokietijoje išaušus naujai erai, dėmesys nukrypo į švelniakalbį, 63 metų amžiaus buvusį finansų ministrą, kuris vadovaus pirmajai tokio pobūdžio koalicinei vyriausybei, vienijančiai centro kairiuosius socialdemokratus (SPD), aplinkosaugininkus žaliuosius ir verslui palankius Laisvuosius demokratus. Ši partijų kompozicija tikrai kelia susidomėjimą.

„Jūsų vyriausybės pradžią daugelis lydi smalsumu ir viltimi“, – O. Scholzo naujajam kabinetui sakė Vokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris.

Praėjus vos kelioms O. Scholzo kadencijos valandoms, štai septyni ankstyvieji ženklai, kas laukia Vokietijos.

Jokio pandeminio medaus mėnesio

O. Scholzas jau užsibrėžė tikslą pirmosioms darbo savaitėms: iki Kalėdų suleisti dar 30 mln. vakcinos nuo koronaviruso dozių.

Terminas yra būtinas. Šalyje slenkant ketvirtajai koronaviruso bangai, atsiradus omikron atmainai, artėjant prie intensyviosios terapijos skyrių užpildymo, Vokietijoje vakcinacijos lygis vis dar per mažas, kad būtų pasiektas visuotinis imunitetas. Be to, tiems, kurie buvo paskiepyti, dabar reikia revakcinacijos.

Taigi, vyriausybė neturi iš ko rinktis – 177 puslapių koalicijos susitarime viskas yra susiję su pandemija.

Griežtinama tvarka nepasiskiepijusiems

Naujoji vyriausybė netrukus apsunkins nepasiskiepijusių žmonių gyvenimą, įvesdama panašią tvarką kaip kaimyninėse šalyse, tokiose kaip Prancūzija ir Italija.

Šių apribojimų reikia, antradienį žurnalistams sakė O. Scholzas, siekiant kovoti su pandemija. Tai aiškus signalas, kad O. Scholzas netiki įspėjimais, kad griežtesni apribojimai sukels didesnį vakcinų skeptikų pasipriešinimą.

„Visuomenė nėra susiskaldžiusi, o tiesiog laikosi vienos nuomonės“, – sakė jis.

Ministras pagal užsakymą

„Daugelis jo norėjo, – sakė O. Scholzas, užsimindamas apie grotažymių judėjimą #wirwollenKarl arba „mes norime Karlo“, kuris siekė, kad Karlas Lauterbachas taptų naujuoju sveikatos apsaugos ministru.

Jie pasiekė savo.

K. Lauterbachas yra gydytojas, epidemiologas ir griežtų kovos su koronavirusu priemonių gynėjas televizijos pokalbių laidose. Jo paskyrimas yra dar vienas naujosios vyriausybės kelionės kelrodis.

Kaip sakė F. W. Steinmeieris: „Svarbu ūmioje ekstremalioje situacijoje neklausyti pačių garsiausių, o užtikrinti, kad pandemija dar vienerius metus mūsų nelaikytų tvirtai savo gniaužtuose ir kad viešasis gyvenimas vėl taptų įmanomas“.

O. Scholzo pasirinkimai

Nors Scholzas negalėjo kontroliuoti, ką jo koalicijos partneriai pasirinks į naująjį ministrų kabinetą, jis pademonstravo tvirtą ranką rinkdamasis ministrus iš savo partijos.

Jo ministrų sąrašas yra subalansuotas lyčių atžvilgiu, bet tik tiek. Nė vienas SPD ministras neturi migracijos kilmės, visi yra vidutinio amžiaus. O. Scholzas taip pat vengė regioninės pusiausvyros, kuri paprastai yra svarbus kriterijus Vokietijos politikoje – yra tik vienas SPD ministras iš Rytų Vokietijos.

Pasamdykite talentus, lavinkite įgūdžius

Tik vienas vyriausybės ministras, Hubertus‘as Heilas, išsaugojo savo pareigas vyriausybėje. Kiti trys išliks keičiantis ministerijai, pareigoms ir portfeliams – net jei jie neparodė ypatingo artumo savo naujajai sričiai.

Trumpai tariant, visa tai reiškia, kad SPD komanda yra O. Scholzo komanda, o galimos jų klaidos bus jo.

Draugai liks draugais

Vos dvi dienas pradirbęs savo pareigose, O. Scholzas penktadienį išvyks į Paryžių ir Briuselį – tai pirmoji kelionė po jo kartojamos proeuropietiškos žinutės kampanijos metu.

Savo kalboje F. W. Steinmeieris patarė O. Scholzui visada galvoti apie Europą, nes tai gali padėti išlaikyti Vokietiją kartu, ypač reikšmingų pokyčių laikotarpiais.

„Vokietija nėra tolima sala... Mes esame Europos centre“, – sakė F. W. Steinmeieris, tvirtindamas, kad pati Vokietija yra suinteresuota atsižvelgti į savo kaimynų interesus.

Įprastas vizitas pas artimiausius Vokietijos draugus taip pat rodo, kad O. Scholzas nenori leisti Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui pasiduoti A. Merkel nostalgijai. E. Macronas atrodė pasiruošęs judėti į priekį. „A vendredi!“, – parašė jis „Twitter“ platformoje ir pridūrė, kad abu lyderiai „kartu parašys kitą skyrių. Prancūzams, vokiečiams, europiečiams“.

Norintis dirbti

O. Scholzas didžiuojasi būdamas ES koronaviruso atkūrimo fondo tėvu, kai paskutinį kartą ėjo Vokietijos finansų ministro pareigas. Jis davė ženklą, kad Europa ir jos finansai ir toliau bus susipynę, paskirdamas artimą padėjėją Jörgą Kukiesą atlikti dvigubą vaidmenį, apimantį tiek ekonominę politiką, tiek Europos reikalus.

J. Kukiesas – buvęs „Goldman Sachs“ bankininkas, kuris buvo O. Scholzo patarėjas Europos klausimais finansų ministerijoje – taip pat prisidėjo prie ES ekonomikos atkūrimo paketo, užsidirbęs nemažą kreditą. Dabar jis atliks svarbų O. Scholzo patarėjo vaidmenį, padėdamas kurti vyriausybės fiskalines strategijas ir ruošdamas O. Scholzą ES viršūnių susitikimams ir tarptautiniams susitikimams, tokiems kaip G7.

Tai galinga pozicija, siunčianti žinią tiek ES partneriams, tiek paties O. Scholzo užsienio reikalų ir finansų ministrams: jo biuras turės didelę įtaką visiems ES reikalams.