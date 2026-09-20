Naudojate tokį banko kortelės PIN kodą? Ekspertai ragina jį nedelsiant pasikeisti

Dėl to bandantiems atspėti kodą nereikia veikti visiškai aklai – pakanka pradėti nuo populiariausių variantų. Ekspertai pabrėžia, kad paprastų ir pasikartojančių kodų pasirinkimas yra rimta klaida, galinti padidinti riziką prarasti pinigus.
PIN kodą reikėtų laikyti konfidencialia informacija, todėl jo nederėtų užsirašyti ir laikyti kartu su kortele ar atskleisti kitiems žmonėms. Ypač pavojinga rinktis kodus, kuriuos galima lengvai susieti su kortelės savininku, pavyzdžiui, gimimo datas ar paprastas skaičių sekas.
Bankai nuolat primena vengti akivaizdžių kombinacijų, tokių kaip 1234, 1111 ar 0000. PIN kodo keitimo instrukcijose finansų įstaigos dėl saugumo tiesiogiai rekomenduoja nesirinkti lengvai atspėjamų skaičių sekų.
Kodėl nuspėjami PIN kodai yra pavojingi
Paprastos skaičių sekos, pasikartojantys skaitmenys ar klaviatūroje lengvai atkartojami raštai padaro PIN kodą lengvai nuspėjamą. Šiai grupei priklauso ir tokios kombinacijos kaip 4321 ar 2580, atitinkančios skaičių išsidėstymą telefono klaviatūroje.
Ne mažiau rizikingi ir su datomis susiję skaičiai, ypač tokie, kuriuos galima susieti su kortelės savininko gimimo metais.
Problemos mastas nemažas – trys populiariausi PIN kodai, 1234, 1111 ir 0000, kartu sudarė beveik 19 proc. visų išanalizuotų kodų. Nors duomenys gauti iš anksčiau paviešintų duomenų bazių ir neapima visų mokėjimo kortelių, jie aiškiai parodo, kaip dažnai vartotojai renkasi nuspėjamas kombinacijas.
Kaip pasirinkti saugų PIN kodą?
Svarbiausia taisyklė – PIN kodas turėtų būti kuo sunkiau nuspėjamas. Nereikėtų naudoti gimimo datų, pasikartojančių skaitmenų, nuoseklių skaičių ar klaviatūroje matomų raštų.
Taip pat verta nenaudoti to paties kodo skirtingose vietose, jei tam nėra būtinybės. Ekspertai atkreipia dėmesį, kad bankų automatiškai sugeneruoti kodai gali būti saugesni už tuos, kuriuos žmonės sugalvoja patys vadovaudamiesi paprastomis schemomis.
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