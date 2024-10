NATO šalys sėkmingai plečia amunicijos gamybą

Kartu jis pripažino, kad amunicijos vis dar pagaminama per mažai ir ji dar yra per brangi. Rusija, pavyzdžiui, anot Vakarų žvalgybinės informacijos, per metus pagamina 3 mln. artilerijos sviedinių, ir tai jai kare prieš Ukrainą suteikia pranašumą. Ginklų pramonė NATO šalyse iki šiol nebuvo orientuota į tokį didelį poreikį, o tai apsunkina ir karinę paramą Ukrainai.

Siekiant didinti efektyvumą ir mažinti kaštus, norima pagerinti ir standartizavimą. Tuo tikslu 32 Aljanso šalys ketina pavesti naujajam generaliniam sekretoriui Markui Ruttei iki gynybos ministrų susitikimo vasarį pateikti pasiūlymus dėl standartizacijos proceso modernizavimo. Tai, pavyzdžiui, apimtų dar glaudesnį pramonės įtraukimą ir jau sutartų standartų įgyvendinimą.

Kaip pavyzdys to, kaip neturėtų būti, Aljanse nurodomos problemos Vokietijos ir Nyderlandų korpuse. Šiame daugiataučiame dalinyje olandų 155 mm standartinė amunicija negali būti naudojama vokiečių haubicose ir atvirkščiai.