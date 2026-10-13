NATO pradėjo pratybas, kuriose dalyvauja 17 šalių pajėgos: jų scenarijus – slaptas

Pasak jo, pratybose „Steadfast Noon“, kurios tęsis iki kitos savaitės pabaigos, dalyvaus 17 šalių pajėgos.
Vokietija šioms pratyboms į Aviano oro pajėgų bazę Šiaurės Italijoje išsiuntė tris 33-iajam taktiniam aviacijos sparnui priklausančius naikintuvus-bombonešius „Tornado“. Vokietijos karinių oro pajėgų teigimu, pratybose iš viso dalyvauja kelios dešimtys vokiečių karių.
Paprastai Vokietijos naikintuvai „Tornado“ dislokuoti Biūchelio bazėje vakarinėje Reino krašto-Pfalco žemėje. Nepatvirtintais pranešimais, šioje bazėje saugomi JAV branduoliniai ginklai, kuriuos nepaprastosios padėties atveju galėtų panaudoti ir Vokietijos naikintuvai-bombonešiai pagal NATO branduolinių ginklų dalijimosi susitarimą.
Manoma, kad JAV branduoliniai ginklai Europoje taip pat saugomi bazėse Italijoje, Belgijoje ir Nyderlanduose.
Pratybų scenarijus – slaptas
Iki šiol NATO beveik neatskleidė šių pratybų detalių. Aljanso vadavietė tik nurodė, kad jų mastas panašus į praėjusių metų pratybų. Tuomet NATO skelbė, kad jose dalyvavo apie 2 tūkst. karių ir daugiau kaip 70 orlaivių, įskaitant moderniausius naikintuvus F-35, taip pat žvalgybinius ir degalų papildymo ore lėktuvus.
Pratybų scenarijus taip pat laikomas paslaptyje. Pasak karo ekspertų, per šias kasmet spalį rengiamas pratybas mokomasi saugiai nugabenti branduolinius ginklus iš požeminių saugyklų iki orlaivių ir pritvirtinti juos prie naikintuvų.
Tačiau tiek atliekant šiuos veiksmus, tiek per vėliau vykstančias atakų pratybas naudojamos tik mokomosios bombos be branduolinių užtaisų.
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