Walkeris po atsisveikinimo su „Nuggets“ artėja prie grįžimo į Europos krepšinį

27 metų 193 cm ūgio gynėjas Su Denverio klubu buvo sudaręs negarantuotą vienerių metų 3,3 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių kontraktą.
Amerikietis jau spėjo pakeisti ir agentą. Nuo šiol jam atstovaus vienas įtakingiausių agentų Europoje Miško Ražnatovičius, kuriam priklauso „BeoBasket“ agentūra.
L.Walkeris jau dabar yra arti sugrįžimo į Europą ir skelbiama, kad jo paslaugomis intensyviai domisi Stambulo „Bešiktaš“ bei dar du kiti klubai.
Besiktas is among the main suitors of Lonnie Walker who is returning to Europe after signing with agent Misko Raznatovic. There's also interest from two other teams at the moment. More on @Eurohoopsnet and @EurohoopsTR— Aris Barkas (@arbarkas) October 13, 2026
Praėjusiame Eurolygos sezone L.Walkeris atstovavo Tel Avivo „Maccabi“ ir per 23 minutes pelnė 15,2 taško, atkovojo 2,5 kamuolio, atliko 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 12,6 naudingumo balo.
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