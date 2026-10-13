„Lions“ kontrolinėse rungtynėse nesugebėjo pasipriešinti „Trail Blazers“

Tai buvo pirmas kartas istorijoje, kai Didžiosios Britanijos klubas žaidė prieš Nacionalinėje krepšinio lygoje (NBA) besivaržančią komandą.
Londono klubas rungtynėse nepirmavo nei karto, tačiau pirmajame ketvirtyje dar kurį laiką laikėsi greta varžovų – 19:23. Būtent tada Portlando ekipa surengė spurtą ir įgijo dviženklį pranašumą (29:19), o po pirmojo ketvirčio pirmavo 34:21.
Visišką mačo kontrolę „Trail Blazers“ perėmė antrajame ketvirtyje, kai per pirmas kelias minutes padidino persvarą iki 27 taškų – 48:21. Likęs mačo laikas jau buvo tik formalumas ir „Lions“ šansų priartėti nebeturėjo.
JA MORANT DUNK RISE UP. 🔥🔥🔥 https://t.co/vPMSH3TJ9F— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 12, 2026
Rezultatyviausiai pralaimėjusių gretose žaidė Kauno „Žalgiriui“ priklausantis Maxwellas Lewisas, kuris per 22 minutes pelnė 13 taškų (2/4 trit., 2/4 dvit., 3/4 baud.), atkovojo 5 ir perėmė 4 kamuolius, blokavo metimą, 4 kartus suklydo ir sykį prasižengė.
Keenanas Evansas per 20 minučių įmetė 7 taškus (2/2 dvit., 1/3 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir kartą suklydo.
E.Žibūda aikštėje praleido 6 minutes, per kurias taškų nepelnė (0/4 trit.), bet atkovojo kamuolį.
Europos taurėje Londono klubas jau spalio 15 dieną žais rungtynes namie su Frankfurto „Skyliners“ krepšininkais.
„Lions“: Maxwellas Lewisas 13 (5 atk. kam.), DeVante Adamsas 12 (2/3 trit.), Joelis Scottas (0/4 trit.) ir Ethanas Price’as po 8, Keenanas Evansas 7.
„Trail Blazers“: Toumani Camara (2/5 trit.) ir Scootas Hendersonas (4/5 trit.) po 14, Sidy Cissoko (3/3 trit.) ir Hansenas Yangas po 13, Donovanas Clinganas 11 (6 atk. kam.), Vitas Krejči 10.
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