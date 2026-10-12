NBA ikisezoninių rungtynių pergalę lėmė ir rezultatyvus Hezonjos žaidimas

Puikiai debiutavo kroatas Mario Hezonja, kuris nugalėtojams per 17 žaidimo minučių pelnė 13 taškų (3/5 dvit., 2/4 trit., 1/1 baud.), atkovojo 5, perėmė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus, 2 sykius prasižengė ir 3 kartus suklydo.
„Cavaliers“: Jamesas Hardenas 24, Evanas Mobley 14 (7 atk. kam.), Mario Hezonja (5 atk. kam.) ir Jaylonas Tysonas (3/5 trit.) po 13, Thomasas Bryantas 12, Donovanas Mitchellas 11 (5 atk. kam., 6 rez. perd.).
„Magic“: Tristanas da Silva 17 (4/11 trit.), Jase'as Richardsonas 12, Jamalas Cainas 11, Paolo Banchero (7 atk. kam.) ir Franzas Wagneris (5 atk. kam.) po 10.
Mario Hezonja 13 PTS (5-9 FG, 2-4 3P), 5 REB, 2 AST, 2 STL, 2 BLK, team-high +15 in 17 minutes vs. Magic Underrated free agency signing by the Cavs https://t.co/hUC5BZwzrb— Role Player Performances (@BenchHighlights) October 12, 2026
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