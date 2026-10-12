Buzelis pelnė 13 taškų, bet „Bulls“ nusileido „Nuggets“

M.Buzelis per 23 minutes pelnė 13 taškų (3/5 dvit., 2/5 trit., 1/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, kartą prasižengė ir 2 sykius suklydo.
Likus pusantros minutės Orlando Robinsono tritaškis sumažino "Bulls" atsilikimą iki 125:126. Vis dėlto DaRonas Holmesas baudų metimais padidino „Nuggets“ pranašumą, o Čikagos ekipa prametė kelis svarbius metimus. Likus 16 sekundžių Drew Petersonas dar priartino svečius iki 128:131, tačiau Camas Whitmore’as realizavo abi baudas ir įtvirtino Denverio pergalę 133:128.
„Nuggets“: Aaronas Gordonas 25 (6/8 dvit., 3/4 trit., 6 atk. kam.), Nikola Jokičius 22 (7/10 dvit., 11 atk. kam., 10 rez. perd., 4 kld.), Cameronas Johnsonas 15 (4/5 trit.), Jamalas Murray'us (5 rez. perd.) ir Julianas Strawtheris (3/6 trit.) po 13, DaRonas Holmesas 11 (5 atk. kam.), Bryce'as Hopkinsas 10.
„Bulls“: Leonardas Milleris 26 (7/8 dvit., 4/6 trit., 7 atk. kam.), Calebas Wilsonas 17 (5/6 dvit., 1/4 trit., 4 atk. kam., 5 rez. perd., 5 kld.), Buddy Hieldas 15 (4/6 trit.), Matas Buzelis 13 (3/5 dvit., 2/5 trit., 6 atk. kam.), Jalenas Smithas 11 (3/5 trit.).
Matas Buzelis and Caleb Wilson are two franchise cornerstones that will define this next era of Chicago basketball https://t.co/ARxeJtBZYAREKLAMAREKLAMA— Point Made Basketball (@pointmadebball) October 12, 2026
Matas Buzelis’ playmaking or lack thereof, has been the most disappointing aspect of his game But, in a new offense and under a new coach, he has an opportunity to rewrite that narrative https://t.co/2CwPRpW0E8— Point Made Basketball (@pointmadebball) October 12, 2026
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