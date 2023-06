NATO naikintuvai nuvijo rusų karinius orlaivius nuo Estijos oro erdvės

Iš Estijos pakilę Jungtinės Karalystės Karališkųjų oro pajėgų (RAF) daugiafunkciai naikintuvai „Typhoon“ birželio 14-ąją perėmė tris priartėjusius rusų orlaivius.

Rusijos karinių oro pajėgų orlaiviai nesilaikė tarptautinių susitarimų, nepalaikė ryšio su atitinkamais Skrydžių informacijos regionais (FIR).

RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled this afternoon to intercept a Russian Air Force IL-20 COOT A and 2x Su-27 FLANKER B flying close to @NATO airspace.



The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with relevant FIRs.#WeAreNATO pic.twitter.com/lukgJaRp3P