Mirtinas ligas sukelianti tarša: faktiškai visi Europoje kvėpuojame pavojingai užterštu oru

Išanalizavus duomenis, surinktus taikant pažangiausią metodiką, įskaitant išsamią palydovinių nuotraukų analizę ir matavimus, atliktus daugiau nei 1 400 antžeminių stebėjimo stočių, paaiškėjo, kad oras Europos žemyne yra labai užterštas.

Net 98 proc. žmonių gyvena vietovėse, kuriose užterštumas kenksmingomis smulkiomis kietosiomis dalelėmis viršija Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijas. Beveik du trečdaliai gyvena vietovėse, kuriose oro užterštumo rodikliai daugiau nei dvigubai viršija PSO rekomendacijas.

Labiausiai nukentėjusi pagal šį rodiklį Europos šalis yra Šiaurės Makedonija. Beveik du trečdaliai žmonių šalyje gyvena vietovėse, kuriose oro tarša kietosiomis dalelėmis PM2.5 daugiau nei keturis kartus viršija PSO rekomendacijas, o keturiose vietovėse, įskaitant šalies sostinę Skopję, oro užterštumas beveik šešis kartus viršija šį rodiklį.

Rytų Europoje situacija taip pat gerokai prastesnė nei Vakarų Europoje, išskyrus Italiją, kur daugiau nei trečdalis Po slėnio ir aplinkinių vietovių šalies šiaurėje gyventojų kvėpuoja oru, kuriame pavojingiausių kietųjų dalelių kiekis keturis kartus viršija PSO nustatytą normą.

„The Guardian“ bendradarbiavo su taršos ekspertais ir parengė interaktyvų žemėlapį, kuriame atskleidžiamos labiausiai užterštos žemyno vietovės.

