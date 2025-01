Migrantų viltys dužo į šipulius, liejasi ašaros: Trumpo sprendimas žlugdo svajones

Beveik metus Ericka Mendoza gyveno bendrabučio kambaryje migrantų prieglaudoje Meksikos ir JAV pasienyje, Piedras Negraso mieste, rašoma „Sky News“.

Moteris dalijasi lovos čiužiniu su savo dešimtmečiu sūnumi Ronalu, o tame pačiame kambaryje kartais gyvena dar 15 moterų ir vaikų.

Svajodama apie naują gyvenimą JAV, moteriai po ilgo laukimo buvo paskirtas laikas, kuomet ji galės pasikalbėti su JAV imigracijos pareigūnais – vasario 6-ąją dieną.

Tačiau, kai D. Trumpas vėl tapo prezidentu, E. Mendoza gavo elektroninį laišką, kuriame buvo pranešta, kad susitikimas atšauktas.

D. Trumpas faktiškai uždarė pietinę sieną, paskelbdamas situaciją „nepaprastąja padėtimi“ ir sustabdydamas visus prašymus suteikti prieglobstį.

„Tai nesąžininga, labai nesąžininga“, – sakė ji, braukdama ašaras.

Illegal immigrants on the Mexican side of the border are crying because they will no longer be allowed into the US.



pic.twitter.com/F08ilJ99rJ