Mariupoliui gresia katastrofa: iki metų galo mieste gali mirti tūkstančiai žmonių

Apie tai „Telegram“ pranešė Mariupolio meras Vadimas Bojčenka, rašo UNIAN.

Pasak jo, epidemiologinė situacija Mariupolyje nuolat blogėja. Mieste nėra vandens, gyventojams trūksta maisto, medicininių, higienos priemonių.

„Masinės kapavietės visame mieste, be to, liūtys ir kylanti temperatūra. Dėl to labai padaugėjo infekcinių ligų. Dėl dizenterijos, choleros ir kitų pavojingų infekcinių ligų iki metų pabaigos gali mirti apie 10 tūkst. Mariupolio gyventojų. Taip šiandien sako mūsų gydytojai, o tai patvirtina ir britų žvalgyba“, – cituojamas V. Bojčenka.

Jis paragino tarptautines Raudonojo Kryžiaus ir JT misijas susivienyti ir sukurti tvirtus humanitarinius koridorius, kad būtų galima pradėti masinę žmonių evakuaciją iš miesto, „kol dar nėra vėlu“.

Padėtis Mariupolyje jau kurį laiką yra tiesiog katastrofiška. Miestas jau seniai neturi elektros, vandens, yra stipriai sugriautas.

Dar gegužės viduryje miesto meras sakė, kad rusai bando mieste atkurti vandens tiekimą, tačiau neturi tam pakankamai kompetencijos. Dėl vandens trūkumo jau kurį laiką įspėjama apie infekcinių ligų protrūkių grėsmę.

Kiek anksčiau buvo pranešta, kad Rusija, dėl choleros protrūkio Mariupolyje įvedė karantiną.

Pasak V. Bojčenkos, Mariupolyje liko daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų.