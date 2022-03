Mariupolio gyventojai: okupantai nepalieka kito pasirinkimo

Apie tai, kad vietos gyventojams rusai „nepalieka kito pasirinkimo“, praneša BBC.

Paklausta, ar miesto gyventojai buvo „jėga evakuoti“ okupantų karių, Mariupolio gyventoja Irina sakė: „Taip, sakyčiau, kad taip... Jei visiškai nuoširdžiai, visi mes buvome paimti prievarta“.

Raudonojo kryžiaus savanorė Irina, kuriai buvo leista pasilikti dokumentus, sako, kad rytinės miesto dalies gyventojai buvo išvežti į nepripažintą taip vadinamą Donecko liaudies respubliką, kurią kontroliuoja ir pripažįsta tik Maskva.

Patekę į šią teritoriją Mariupolio gyventojai turi nuspręsti, ar liks joje, ar keliaus toliau į Rusiją.

Irinai ir jos dukrai okupantai leido išvykti ir apsistoti pas gimines Rusijoje. Tačiau, pasak moters, kai kurie vyresni Mariupolio gyventojai net nežino, kodėl ir kur bus vežami.

„Jie galvoja, kad galės porai mėnesių apsistoti Rostove ir galbūt vėliau grįžti į Mariupolį. Tačiau vietoje to jie buvo išvežti toliau į Samarą. Sakė, jie neįsivaizduoja, ką ten galėtų veikti, be to, nakvynę gavo tik dviem savaitėms.

Mariupolio miestas yra bene labiausiai sugriautas okupantų kariuomenės. Pranešama, kad jame žuvo tūkstančiai taikių gyventojų. Mieste sunaikinta visa infrastruktūra, gyventojai neturi nei vandens, nei elektros, nei dujų.