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TV3 naujienos > Užsienis

Marine Le Pen teigia visiškai pasitikinti Jordanu Bardella

2026-10-04 13:48 / šaltinis: BNS
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2026-10-04 13:48
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Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų kandidatė į prezidentus Marine Le Pen šeštadienį paskelbtame pareiškime sakė visiškai pasitikinti savo artimiausiu sąjungininku Jordanu Bardella, kurį viena tiriamosios žurnalistikos svetainė apkaltino 2013-aisiais skleidus antisemitinius teiginius.

Marine Le Pen EPA

Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų kandidatė į prezidentus Marine Le Pen šeštadienį paskelbtame pareiškime sakė visiškai pasitikinti savo artimiausiu sąjungininku Jordanu Bardella, kurį viena tiriamosios žurnalistikos svetainė apkaltino 2013-aisiais skleidus antisemitinius teiginius.

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„Aš visiškai pasitikiu Jordanu“, – trumpame pareiškime, kurį paskelbė laikraštis „La Tribune Dimanche“, teigė M. Le Pen.

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Kaltinimus dėl antisemitizmo neigia

J. Bardella, kuriam M. Le Pen pergalės atveju žadamas premjero postas, kaltinimus dėl antisemitizmo neigia.

M. Le Pen praėjusią savaitę ėmėsi ryžtingai ginti J. Bardella ir atmetė kaltinimus, kai svetainė „Mediapart“ pirmadienį pirmą kartą paviešino šią informaciją.

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Vis dėlto tai buvo pirmasis jos komentaras po to, kai ketvirtadienį antrajame pranešime „Mediapart“ paviešino ekrano nuotraukas su žinutėmis, kurias J. Bardella 2013 metais galimai siuntė kitam asmeniui „Facebook Messenger“ susirašinėjimo platformoje.

31 metų J. Bardella pareiškė paduosiantis „Mediapart“ į teismą dėl šmeižto, taip pat dėl „klastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo“.

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Remiantis pranešimu, J. Bardella susirašinėjime, be kitų komentarų, rašė: „Žydas turi dominuoti prieš kitas tautas, jas triuškinti ir apiplėšti; sionistas būtinai yra žydas, ir iš esmės toks yra.“

Taip pat teigiama, kad jis parašė: „Visi bankai priklauso žydams.“

J. Bardella atliko pagrindinį vaidmenį M. Le Pen „išdemonizavimo“ projekte, kuriuo siekiama paversti „Nacionalinį sambūrį“ (RN) patrauklia rinkėjams jėga ir panaikinti jos velionio tėvo Jeano-Marie Le Peno (Žano Mari Le Peno) palikimą.

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Pastarasis įkūrė ir vadovavo tuometiniam „Nacionaliniam frontui“ (FN) bei ne kartą pasižymėjo antisemitiniais pasisakymais.

Pirmadienį paskelbta apklausa rodo, kad M. Le Pen kitų metų rinkimų pirmajame ture lengvai pirmautų, o antrajame nugalėtų bet kurį varžovą ir laimėtų prezidento postą.

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Ji ketina kandidatuoti nepaisant apkaltinamojo nuosprendžio byloje dėl fiktyvių darbo vietų Europos Parlamente – šią bylą M. Le Pen taip pat vadina oponentų sufabrikuota.

J. Bardella teigė, kad „Mediapart“ tyrimas reiškia „visuotinio karo“, kuriuo esą norima sužlugdyti M. Le Pen kampaniją, pradžią.

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Tačiau „Mediapart“ sako patvirtinusi žinučių autentiškumą.

Leidinys teigia, kad susirašinėjimuose atskleistos biografinės detalės įrodo, jog tai tikrai rašė J. Bardella: Italijoje gimusi motina, užuomina apie 2013-aisiais laikraščiui „Le Parisien“ duotą interviu ir neišlaikytas stojamasis egzaminas į prestižinį „Sciences Po“ universitetą.

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