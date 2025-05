Marco Rubio surengė dar vieną pokalbį telefonu su Benjaminu Netanyahu dėl karo Gazos Ruože

Antras per tris dienas pokalbis telefonu surengtas po to, kai Izraelis pareiškė, kad suintensyvėjusia kampanija siekiama nugalėti palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“, o per naujus smūgius žuvo daugiau kaip dvi dešimtys žmonių.

R. Rubio ir B. Netanyahu „aptarė padėtį Gazoje ir bendras pastangas užtikrinti visų likusių įkaitų paleidimą“, sakė Valstybės departamento atstovė Tammy Bruce.

Naujas Izraelio puolimas prasidėjo didėjant tarptautiniam susirūpinimui dėl blogėjančių humanitarinių sąlygų Gazos Ruože, kur dėl Izraelio blokados ir toliau ribojama pagalba.

M. Rubio anksčiau šeštadienį pakartojo raginimus sustabdyti kovas Gazos Ruože.

„Mes taip pat pritariame konflikto nutraukimui, paliauboms“, – duodamas interviu televizijai „CBS News“ sakė jis.

„Nenorime, kad žmonės akivaizdžiai kentėtų taip, kaip jie kenčia, ir dėl to kaltiname „Hamas“, tačiau vis dėlto jie kenčia“, – teigė M. Rubio.

„Aktyviai dalyvaujame bandydami išsiaiškinti, ar yra būdas išlaisvinti daugiau įkaitų per kokį nors paliaubų mechanizmą“, – pridūrė M. Rubio per interviu, kurio visas tekstas bus paskelbtas sekmadienį.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį Abu Dabyje pripažino, kad „daug žmonių badauja“ apgultoje palestiniečių teritorijoje.

Karas kilo po palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ 2023 metų spalio 7-ąją surengto išpuolio Izraelio pietuose, per kurį, oficialiais Izraelio duomenimis, žuvo 1 218 žmonių, daugiausia civilių.

„Hamas“ kovotojai spalio 7-ąją taip pat pagrobė 251 įkaitą, iš kurių 57, Izraelio teigimu, tebėra Gazos Ruože, įskaitant 34 Izraelio kariuomenės žuvusiais laikomus įkaitus.

Pasak „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos, per Izraelio atsakomąją karinę kampaniją Gazos Ruože žuvo 53 272 palestiniečiai, įskaitant 3131 žmogų, žuvusį nuo kovo 18-osios. JT Žmogaus teisių biuras teigia, kad dauguma žuvusiųjų yra moterys ir vaikai.

T. Bruce sakė, kad M. Rubio pasikalbėjo su B. Netanyahu iš Romos prieš popiežiaus Leono XIV inauguracijos mišias.