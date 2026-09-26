Marco Rubio spalio viduryje lankysis Uzbekistane

„Siekiant plėtoti JAV ir Vidurinės Azijos strateginę partnerystę ir stiprinti dvišalį diplomatinį bei prekybinį bendradarbiavimą“, kartu su M. Rubio į Samarkandą Uzbekistane vyks daugiau nei 100 JAV įmonių, pareiškė Sergio Goras, JAV ambasadorius Indijoje, kuris taip pat eina specialiojo pasiuntinio Vidurinei ir Pietų Azijai pareigas.
M. Rubio taip pat dalyvaus „C5+1 ministrų susitikime“ su Kazachstano, Kirgizijos Respublikos, Tadžikistano, Turkmėnistano ir Uzbekistano užsienio reikalų ministrais.
„Diskusijose daugiausia dėmesio bus skiriama regioninių ekonominių ryšių stiprinimui, energetinio saugumo didinimui ir bendrų regioninių prioritetų sprendimų, grindžiamų „C5+1“ bendradarbiavimo sistema, skatinimui“, – pažymėjo S. Goras pareiškime, kuris anksčiau šią savaitę buvo paskelbtas JAV ambasados Indijoje interneto svetainėje.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pernai lapkritį priėmė Baltuosiuose rūmuose šių penkių išteklių turtingų Vidurinės Azijos valstybių lyderius.
Valstybės departamentas dar nepatvirtino nei M. Rubio kelionės į šį regioną, nei jos datų.
S. Goras anksčiau buvo skelbęs, kad M. Rubio spalį vyks į Indiją, kur jis jau lankėsi gegužės mėnesį.
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