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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Marco Rubio spalio viduryje lankysis Uzbekistane

2026-09-26 18:04 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-26 18:04
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JAV valstybės sekretorius Marco Rubio spalio viduryje vadovaus didelei verslo delegacijai, vyksiančiai į Uzbekistaną, ir dalyvaus ministrų lygmens susitikime su penkiomis Vidurinės Azijos šalimis, pranešė JAV specialusis pasiuntinys šiam regionui.

Marco Rubio (EPA/WILL OLIVER) (nuotr. Elta)

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio spalio viduryje vadovaus didelei verslo delegacijai, vyksiančiai į Uzbekistaną, ir dalyvaus ministrų lygmens susitikime su penkiomis Vidurinės Azijos šalimis, pranešė JAV specialusis pasiuntinys šiam regionui.

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„Siekiant plėtoti JAV ir Vidurinės Azijos strateginę partnerystę ir stiprinti dvišalį diplomatinį bei prekybinį bendradarbiavimą“, kartu su M. Rubio į Samarkandą Uzbekistane vyks daugiau nei 100 JAV įmonių, pareiškė Sergio Goras, JAV ambasadorius Indijoje, kuris taip pat eina specialiojo pasiuntinio Vidurinei ir Pietų Azijai pareigas.

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M. Rubio taip pat dalyvaus „C5+1 ministrų susitikime“ su Kazachstano, Kirgizijos Respublikos, Tadžikistano, Turkmėnistano ir Uzbekistano užsienio reikalų ministrais.

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„Diskusijose daugiausia dėmesio bus skiriama regioninių ekonominių ryšių stiprinimui, energetinio saugumo didinimui ir bendrų regioninių prioritetų sprendimų, grindžiamų „C5+1“ bendradarbiavimo sistema, skatinimui“, – pažymėjo S. Goras pareiškime, kuris anksčiau šią savaitę buvo paskelbtas JAV ambasados Indijoje interneto svetainėje.

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JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pernai lapkritį priėmė Baltuosiuose rūmuose šių penkių išteklių turtingų Vidurinės Azijos valstybių lyderius.

Valstybės departamentas dar nepatvirtino nei M. Rubio kelionės į šį regioną, nei jos datų.

S. Goras anksčiau buvo skelbęs, kad M. Rubio spalį vyks į Indiją, kur jis jau lankėsi gegužės mėnesį.

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