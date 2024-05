Macronas teigia esąs „pasipiktinęs“ Izraelio smūgiais Rafachui

„Šios operacijos turi liautis. Rafache nėra saugių vietų palestiniečių civiliams, – tinkle „X“ tvirtino E. Macronas. – Raginu visapusiškai gerbti tarptautinę teisę ir nedelsiant nutraukti ugnį.“

Sveikatos apsaugos ministerija „Hamas“ valdomame Gazos Ruože nurodė, kad per naktinius Izraelio smūgius žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki 45. Įsiplieskė gaisrai, per kuriuos savo palapinėse gyvi sudegė perkeltieji asmenys, daugelis jų – moterys ir vaikai. Izraelio kariuomenė pareiškė, kad nagrinėja pranešimus apie per smūgius žuvusius civilius.