Lukašenkos pakalikai užkirto kelią maršui, o jis tuo metu žaidė ledo ritulį

Tačiau jis neįvyko. Lukašenkos pakalikai šiandien sugebėjo užkirsti kelią masinėms eitynėms, nuo ryto buvo paralyžiuotas judėjimas mieste, o prieš maršą buvo sulaikomi į centrą einantys žmonės.

Masinė protesto prieš Lukašenkos režimą eisena Minske turėjo prasidėti 14 val. vietos laiku. Tačiau diktatoriaus pakalikai eisenos nelaukė.

Ir anksto gatvėse ėmė gaudyti praeivius, kiemuose pulti pavienius žmones ir talžyti tuos, kas išdrįso sprukti.

Į Minską nuo ryto sutraukta tiek pareigūnų ir jų technikos, jog kartais atrodė, kad sostinėje tik jie ir gyvena, ir vaikštinėja gatvėmis.

„Baltarusijos miestus tiesiog užplūdo VRM, KGB pareigūnai. Sutelkti ir visi kariniai daliniai. Į didelius miestus suvežta karinė technika. Minskas visiškai paralyžiuotas, pilnai užkirstas eismas pagrindinėse arterijose“, – teigė žurnalistas Denis Dudinskij.

Šiandienio protesto išvakarėse baltarusiai socialiniuose tinkluose sulaukė informacijos pirmiausia rinktis Jakobo koloso aikštės apylinkėse ir tuomet formuoti vieną didelį žmonių srautą. Paskutinę akimirką susirinkimo vieta dar buvo pakeista, bet panašu, kad Lukašenkos pakalikams pavyko laiku perprasti baltarusių planus ir atkirsti į centrą vedančias gatves ir gatveles. Vieningos protestuotojų kolonos galiausiai nepavyko suformuoti.

Panašu, kad prie to prisidėjo ir režimo bauginimai akcijos išvakarėse. Pareigūnai paskelbė, kad už dalyvavimą tokiose akcijose gresia baudžiamoji atsakomybė. Be to, anot Minske dirbančio žurnalisto, naktimis jėgos struktūros laužiasi į aktyvistų namus, jiems grasina. O ir šiandien prieš protestą buvo sulaikyti keli populiarių portalų redaktoriai.

„Bet ir protestuojantys naudoja kitus veikimo prieš Lukašenkos režimą būdus: pavyzdžiui Telegram kanaluose siuntinėja pranešimus apie vienos ar kitos didesnės akcijos organizavimą. Pareigūnai ten sutraukia pajėgas, bet likus valandai akcija atšaukiama. Arba paskelbiama kokia nors kita vieta, kitoje miesto pusėje“, – pridūrė žurnalistas.

Nepavykus surengti didelės eisenos, baltarusiams kol kas tenka toliau tęsti vadinamąją partizaninę kovą kiemuose. Šios taktikos jie ėmėsi pernai, režimui brutaliai apmalšinus masines eisenas, kurių metu į Minsko centrą išeidavo iki 100 tūkst. baltarusių.

O šalį nuo 1994 m. valdantis Lukašenka šiandien žaidžia ledo ritulį.