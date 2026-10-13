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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lukašenka užsipuolė Latviją

2026-10-13 13:43 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-13 13:43
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Aliaksandras Lukašenka apkaltino Latviją inscenizavus spalio pradžioje pasienyje įvykusį incidentą. Primename, kad tuomet iš Baltarusijos teritorijos į Latviją bandė prasiveržti 20 žmonių grupė, lydima nežinomų kaukėtų asmenų.

Aliaksandras Lukašenka (Baltarusijos lyderio svetainėje skelbiama nuotrauka)
GALERIJA (13)

Aliaksandras Lukašenka apkaltino Latviją inscenizavus spalio pradžioje pasienyje įvykusį incidentą. Primename, kad tuomet iš Baltarusijos teritorijos į Latviją bandė prasiveržti 20 žmonių grupė, lydima nežinomų kaukėtų asmenų.

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„Puikiai žinome, man apie tai jau buvo pranešta, kad visa tai surengė patys latviai, siekdami sukurti informacinį pretekstą gauti pinigų iš Europos Sąjungos. Mes su tuo neturime nieko bendra. Esą mes įsiveržėme į jų teritoriją – kaukėti žmonės, kariškiai – kažką sučiupome, pagrobėme ar ten nustūmėme kažkokią migrantų grupę. Didesnės nesąmonės nesugalvosi“, – per pasitarimą su jėgos struktūrų vadovybe pareiškė A. Lukašenka.

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Jis pridūrė, kad tokios operacijos nevykdomos be šalies vadovo pritarimo.

„Su manimi tokie dalykai nebuvo derinami. Vadinasi, jie ir nebuvo vykdomi. Tai tikrai žinau. Nes jūsų drausmingumu ir gebėjimu vykdyti nurodymus visiškai neabejoju“, – į susirinkusius jėgos struktūrų atstovus kreipėsi jis.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aliaksandras Lukašenka (Baltarusijos lyderio svetainėje skelbiamos nuotraukos)

A. Lukašenka melu pavadino žiniasklaidos pranešimus apie šį incidentą ir Baltarusijai mestus kaltinimus.

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„Jiems reikia pinigų. Nei trys Baltijos valstybės, buvusios Sovietų Sąjungos respublikos, nei Lenkija neturi pakankamai pajėgumų savo užgaidoms patenkinti. Ypač karinėje srityje. Štai Lenkija perka tankus ir kitą ginkluotę, kuri šiandien nėra pigi. Gyventojams trūksta malkų, o tankus ir kitą karinę techniką pirkti reikia“, – kalbėjo A. Lukašenka, prisiminęs ankstesnę dieną išsakytus pasiūlymus dėl prekybos.

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Jis taip pat pasisakė apie tvorų statybą pasienyje su Baltarusija.

„Ačiū jiems, kad pastatė tą tvorą. Jei jie imtųsi agresijos prieš mus (o jei agresija ir įvyktų, ji galėtų kilti tik iš jų pusės, iš mūsų pusės to nebus), jiems tektų tą tvorą įveikti. Mums tai naudinga. Todėl jei jie pastatys dar dvi tokių tvorų eiles, būsime jiems tik dėkingi. Tai neįtikėtina kai kurių kariškių kvailystė... Nors greičiausiai ne kariškių, o tenykščių „protingų“ civilių „strategų“. Tokia jų taktika – atsitverti tvora. Dievas su jais, tegul atsitveria“, – pareiškė jis.

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Tačiau iškart po to A. Lukašenka pažymėjo, kad šios tvoros yra mažai veiksmingos.

„Jau esu sakęs: kaip man anksčiau pranešdavo, migrantams įveikti šią tvorą reikia nuo keturių iki šešių minučių.“

„Na ir ką, pastatė jie tą tvorą... Suklojo tam šimtus milijonų dolerių“, – pridūrė A. Lukašenka.

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Nežinomi kaukėti asmenys pasienyje

Primename, kad spalio 6 d. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos pranešė, jog tą savaitę „mažiausiai 20 nelegalių migrantų grupė, lydima kaukėtų asmenų, bandė neteisėtai kirsti Latvijos valstybės sieną“.

Latvijos kariškiai šį bandymą sustabdė, tačiau migrantus lydėję asmenys buvo ginkluoti, grasino kariams, taip pat aktyviai stūmė ir nukreipinėjo migrantų grupę Latvijos link.

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Praėjus kelioms valandoms po šio incidento, į Latviją įsibrovė kaukėti asmenys. Jie apgadino elektros skirstomąją spintą ir pavogė stebėjimo kameras, o vėliau grįžo į Baltarusijos teritoriją.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad už šių incidentų „stovi Maskva“.

Baltarusija savo ruožtu neigė, kad pasienyje apskritai įvyko toks incidentas.

„Atsižvelgiant į tai, kad Latvijos pusė taip ir nepateikė jokių incidento įrodymų, tai yra tikrų tikriausia klastotė. Taigi tai ne pasienio incidentas, o informacinė operacija. Jos tikslas – ne pranešti apie faktą, o sukurti priešo įvaizdį, pateisinti ES finansavimą sienos apsaugai ir NATO kariniam buvimui stiprinti, diskredituoti Baltarusiją ir išprovokuoti eskalaciją“, – pareiškė Baltarusijos valstybinės televizijos propagandistė.

Tuo metu Latvijos nacionalinių ginkluotųjų pajėgų vadas Kasparas Pudanas teigė, kad organizuotos grupės reguliariai dalyvauja gabenant migrantus iš Baltarusijos.

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protelis
protelis
2026-10-13 14:34
bulvinis galėjo užsipulti savo bulves, kodėl jos neauga. Būtų naudingiau.
Galėjo užsipulti savo KGB, kuris nesugeba saugoti sienos, nes ten šeimininkauja nelegalai.
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