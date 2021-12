Lukašenka spaudžia Europą: įsakė tarnyboms išvalyti pasienio sandėlius nuo migrantų

Priešais televizijos kameras triukšmaujantys ir verkiantys migrantų vaikai – įprastas vaizdas pasaulį pasiekiantis iš Baltarusijos. Šį kartą į žmonių kontrabandos pinkles pakliuvę vaikai pagalbos prašo tuo metu, kai į sandėlį brūzguose atvyko Tarptautinės migracijos organizacijos atstovai. Lenkijos tarnybos skelbia, kad dar prieš tarptautinės organizacijos vizitą sandėlio gyventojai buvo instruktuojami – ką reikia rodyti ir ką sakyti. Rodyti pirmiausia vaikus. O sakyti reikia, kad į gimtinę grįžti nenori. Ir tikisi, kad Europa įsileis juos per sieną.

„Gyvenimas mūsų šalyje sunkus. Bet kurioje situacijoje sunkus. Ir čia negalima gyventi.“

„Manau, dar yra vilties. Nes negalima taip palikti vaikų. Jie maži – metukų ar trejų.“

Mūsų vidaus reikalų ministrė dar prieš kelias dienas paskelbė turinti žinių, kad Lukašenka įsakė tarnyboms išvalyti pasienio sandėlius nuo migrantų. Minskas skelbia, kad čia glaudžiasi dar maždaug 600 žmonių. Ir jie nenori grįžti namo. O režimas veltėdžių taip pat nenori.

„Jie, turbūt supranta, kad čia nėra bedarbių pašalpų. Reikia dirbti, kad išgyventum“, – sakė neteisėto prezidento padėjėjas Jurij Karaj.

Minsko oro uostas jau kone savaitę nesigyrė skraidinantis irakiečius namo. Ir panašu, kad Lukašenka toliau bando prastumti migrantus per sieną. Jei per paskutinę parą mūsų pasieniečiai neįleido 5-ių migrantų, tai latviams ketvirtadienis buvo kone sunkiausias per visą migrantų krizę – per sieną bandė brautis 103 migrantai. Latvijoje migrantų srautas auga jau dvi savaites. Į Lenkiją per paskutinę parą nelegaliai bandė patekti 26 migrantai.