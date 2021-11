Lukašenka kloja naują migrantų kelią? Triskart per savaitę keleivius skraidins iš Maskvos į Gardiną

Europos Sąjungai bandant užkardyti naujų migrantų iš Artimųjų Rytų srautus per Baltarusiją, šios šalies diktatorius Aliaksandras Lukašenka pasirašo naujų skrydžių sutartis su Rusijos oro linijomis. Yra žinoma, kad dalis migrantų Lietuvos ir Lenkijos pasienį pasiekia ne tik per Baltarusiją, bet ir per Rusiją.