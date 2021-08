Lukašenka: Baltarusija įvykdys visus įsipareigojimus kalio trąšų importuotojams

Jis pabrėžė, jog „net dabar, kai bandoma respublikos kantrybė, kai JAV ir Europos Sąjungos (ES) šalys skiria įvairių sankcijų, kai pabėgę opozicionieriai prašinėja šių sankcijų, Baltarusija vykdo savo įsipareigojimus ir būtinai visus juos įvykdys“, rašo valstybinė agentūra „BelTA“.

„Priešingai, mes ieškome naujų tiekimo adresų, naujų galimybių pristatyti prekę. Baltarusijos kalio trąšomis šiandien domisi tokie milžinai, kaip Kinija, Brazilija, Indija ir daugelis kitų šalių. Pasaulis yra didelis. Dėl koronaviruso pandemijos aprūpinimo maistu, maisto produktais, taigi, ir trąšomis klausimas planetoje tapo dar aktualesnis“, – pareiškė A. Lukašenka.

„Belaruskalij“ – viena pirmaujančių žaidėjų pasaulio trąšų rinkoje, gamina ir parduoda daugiau kaip 20 proc. kalio trąšų“, – pridūrė jis.

Per septynis šių metų mėnesius, palyginti su tuo pat laikotarpiu pernai, „Belaruskalij“ kalio trąšų gamybą padidino 16,6 proc. iki 7,546 mln. tonų, o jų eksportą – 10,4 proc. iki 6,980 mln. tonų.

Baltarusija didina kalio trąšų gamybos pajėgumus, nepaisydama griežtinamų Vakarų sankcijų.

Rugpjūčio 9 dieną Jungtinės Valstijos, atsižvelgusios į politinę padėtį Baltarusijoje, paskelbė apie sankcijas „Belaruskalij“, virtinei Baltarusijos verslininkų, 15-ai su jais susijusių bendrovių ir Baltarusijos bankui „Absolutbank“.

Sankcijos „Belaruskalij“ įvestos dėl to, kad bendrovė yra viena didžiausių valstybinių įmonių Baltarusijoje ir viena didžiausių pasaulyje kalio trąšų gamintojų, todėl yra laikoma „neteisėtu režimo pajamų šaltiniu“.

JAV iždas savo ruožtu išdavė licenciją vykdyti sandorius, būtinus laipsniškai nutraukti bendradarbiavimą su „Belaruskalij“. Pagal dokumentą, šiam tikslui skirti 4 mėnesiai.

Tuo pat metu draudžiama sudaryti naujas sutartis dėl produkcijos pirkimo iš „Belaruskalij“. Pasibaigus šiam laikotarpiui, amerikiečiams bus uždrausta prekiauti su įmone, o pastarosios turtas JAV bus užblokuotas.

Europos Sąjunga (ES) taip pat yra įvedusi sankcijas kalio chlorido eksportui iš Baltarusijos. Birželio 24 dieną ES Taryba nusprendė taikyti sankcijas Baltarusijai, kurios, be kita ko, apima draudimą prekiauti ES tam tikrų rūšių kalio trąšomis, naftos produktais, tabako gaminiais iš Baltarusijos bei jų tranzito draudimą.

Lietuvos susisiekimo ministras Marius Skuodis anksčiau šį mėnesį pareiškė, kad „Belaruskalij“ produkcija per Lietuvą nebebus pervežama nuo gruodžio.

Savo ruožtu Baltarusijos ministras pirmininkas Ramanas Haloučanka pareiškė, jog iki to laiko baltarusiško kalio chloride eksportas bus nukreiptas per Rusijos uostus, be kita ko, Leningrado srities ir Murmansko uostus.