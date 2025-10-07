Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Londone sulaikyti 46 įtariamieji dėl beveik 40 tūkst. pavogtų telefonų

2025-10-07 13:49 / šaltinis: BNS
2025-10-07 13:49

Londono policija pirmadienį pranešė, kad per operaciją, kuria siekta išardyti pasaulinį tinklą, įtariamą beveik 40 tūkst. pavogtų telefonų kontrabanda iš Jungtinės Karalystės (JK) į Kiniją, buvo sulaikyti 46 žmonės. 

0

Policija pareiškė, kad tai buvo didžiausia kada nors Londone įvykdyta operacija prieš mobiliųjų telefonų vagystes. Šiame turistų pamėgtame mieste ir populiariose lankomose vietose telefonų vagysčių pasitaiko itin dažnai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policijos tyrimas, pavadintas „Operation Echosteep“, buvo pradėtas 2024 metų pabaigoje, kai netoli Londono Hitrou oro uosto buvo rasta dėžė su maždaug 1 tūkst. „iPhone“ telefonų. Vėliau išsiaiškinta, kad dauguma telefonų buvo vogti ir planuota juos siųsti į Honkongą.

Policija nurodė, kad naujausios operacijos metu sulaikyti 46 asmenys, iš jų 11 įtariami priklausantys nusikalstamoms gaujoms, plėšiančioms automobilius, gabenančius praėjusį mėnesį pasauliui pristatytą „iPhone 17“.

„Tai, be abejo, didžiausia tokio pobūdžio operacija Jungtinės Karalystės istorijoje“, – sakė Londono meras Sadiqas Khanas (Sadikas Chanas). 

Meras pridūrė, kad operacijos metu policija taikėsi į kontrabandos gaujų lyderius, taip pat „gatvės plėšikus ir vagis“.

Londono policijos duomenimis, pernai JK sostinėje buvo pavogta daugiau nei 80 tūkst. mobiliųjų telefonų.

