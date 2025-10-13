Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karar Izraelyje

Londonas rengs konferenciją dėl Gazos Ruožo ateities

2025-10-13 10:04 / šaltinis: ELTA
2025-10-13 10:04

Didžioji Britanija ketina surengti konferenciją dėl Gazos Ruožo ateities. Tai, vyriausybės Londone duomenimis, britų premjeras Keiras Starmeris paskelbs Egipte, kur dalyvaus taikos plano pasirašymo ceremonijoje. Prieš tai jau Vokietijos vyriausybė pareiškė su Egiptu norinti organizuoti atstatymo konferenciją.

Kas galėtų valdyti Gazos Ruožą po karo? Tarp kandidatų – netikėta asmenybė (nuotr. SCANPIX)

Didžioji Britanija ketina surengti konferenciją dėl Gazos Ruožo ateities. Tai, vyriausybės Londone duomenimis, britų premjeras Keiras Starmeris paskelbs Egipte, kur dalyvaus taikos plano pasirašymo ceremonijoje. Prieš tai jau Vokietijos vyriausybė pareiškė su Egiptu norinti organizuoti atstatymo konferenciją.

0

Jungtinė Karalystė vaidins lyderiaujantį vaidmenį kitame JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plano etape – apie tai paskelbs K. Starmeris, nurodoma pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kelias dienas Didžiojoje Britanijoje vyksiančioje konferencijoje bus diskutuojama, kaip atstatyti Gazos Ruožą. Taip pat bus kalbama apie pagalbą palestiniečių savivaldai vykdant reformas, kad ji galėtų paremti Gazos atstatymą.

Tarp laukiamų konferencijos dalyvių yra Vokietija, Italija, Saudo Arabija, Jordanija ir palestiniečių savivalda, taip pat tarptautinio finansavimo atstovai, įskaitant Europos investicijų banko ir Pasaulio banko. Kada konferencija įvyks, kol kas neaišku.

