Londonas rengs konferenciją dėl Gazos Ruožo ateities

Jungtinė Karalystė vaidins lyderiaujantį vaidmenį kitame JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plano etape – apie tai paskelbs K. Starmeris, nurodoma pranešime.
Kelias dienas Didžiojoje Britanijoje vyksiančioje konferencijoje bus diskutuojama, kaip atstatyti Gazos Ruožą. Taip pat bus kalbama apie pagalbą palestiniečių savivaldai vykdant reformas, kad ji galėtų paremti Gazos atstatymą.
Tarp laukiamų konferencijos dalyvių yra Vokietija, Italija, Saudo Arabija, Jordanija ir palestiniečių savivalda, taip pat tarptautinio finansavimo atstovai, įskaitant Europos investicijų banko ir Pasaulio banko. Kada konferencija įvyks, kol kas neaišku.
