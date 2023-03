Lietuvių legionas: Zelenskis apdovanojo lietuvių karį Ukrainoje

„Šiandien apdovanotas Lietuvos legiono karys. Apdovanojimą „Už karinę tarnybą Ukrainoje“ įteikė Ukrainos prezidentas. Pergalė aukščiau visko!“ – skelbiama Lietuvos legiono paskyroje.

Saugumo sumetimais nuslepiama apdovanoto kario tapatybė.

Lithuanian Legion soldier was awarded today. "For Military Service of Ukraine" is awarded by the President of Ukraine. Pergalė aukščiau visko! ✌️🇱🇹🇺🇦 pic.twitter.com/d7bpxD7FsI