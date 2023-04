Lietuvių kariai siunčia žinutę iš fronto Ukrainoje – „Iki pergalės!“

Ukrainoje kariaujančių lietuvių bendruomenė Lietuvių legionas pasidalino vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas Ukrainoje kariaujantis lietuvis. Jis siunčia padėka už visą gaunamą pagalbą.

„Sveiki, norėjom padėkoti už Lietuvių legiono eilinę pagalbą, kurie mums padeda labai daug laiko. Didelis dėkui visiems tiems, kurie prisideda prie šios svarbios užduoties išlaisvinti mūsų brolius ir seseris. Iki pergalės!“ – vaizdo įraše kalba lietuvis.

And one of Legion soldiers is getting better in a hospital, he to wanted to say hi 👋 😉 pic.twitter.com/CE6po2E2QZ