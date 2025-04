Liepsnoja turistų pamėgtas Tbilisio sendaikčių turgus

Tbilisio „blusturgis“, kuriame prekiaujama retais daiktais ir suvenyrais, užima ypatingą vietą miesto prekyboje. Miestiečiai, kaip ir daugelis turistų kolekcionierių, čia atvyksta dėl atmosferos, bendravimo ir retų unikalių daiktų.

Jis įsikūręs netoli unikalios XIX a. istorinės tilto (Sausojo tilto), todėl žinomas kaip Tbilisio sausasis turgus.

Apie galimas aukas ar nukentėjusiuosius nepranešama. Įvykio vietoje dirba gausios gaisrininkų pajėgos.

Large fire breaks out at clothing market in central Tbilisi



A major fire erupted at a clothing market near the Vokzalnaya Ploshchad metro station in central Tbilisi, local media report, citing Georgia’s Emergency Management Service.



Fire crews are on the scene. According to… pic.twitter.com/6v3NBGaUdU