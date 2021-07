Lesbiečių šeima Rusijos parduotuvės reklamoje: kilus skandalui teko atsiprašinėti

Reklamų serijoje, kurioje vaizduojamos įvairios šeimos, apsiperkančios „Vkusvill“ parduotuvėje, vienoje iš fotoistorijų buvo užfiksuota ir moteris, su savo dviem dukromis, viena kurių gyvena su mergina. Bendrovė publikacijoje dar parašė, kad „šeima – ne tik kraujo ryšys ar įspaudas pase. Šeima – tai mylintys mus žmonės“.

Tai buvo pirmas istorijoje atvejis, kuomet žinomas Rusijoje prekės ženklas atvirai palaikė homoseksualių žmonių teises, rašoma austrų leidinyje. Reklamoje dalyvavusios mamos, vardu Juma teigimu, jie buvo labai laimingi, kai sulaukė kvietimo sudalyvauti šioje akcijoje: „Mums buvo svarbu parodyti, kad galima laimingai gyventi net ir tvyrant homofobijai“.

and here are some of the families featured in the original post, including the one with LGBTQ+ members (last picture) pic.twitter.com/T4CXwu06lK