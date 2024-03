Lenkijos vidaus reikalų ministras: už išpuolius prieš policiją atsakingi provokatoriai

Lenkijos sostinėje trečiadienį per ūkininkų protestą dėl Europos Sąjungos kovos su klimato kaita priemonių ir ukrainietiškų maisto produktų importo kilo demonstrantų ir policijos susirėmimų, buvo sužeisti keli policininkai, sulaikyta keliolika asmenų.

Policija pranešė, kad per demonstraciją į pareigūnus buvo svaidomi grindinio akmenys, be to, demonstrantai bandė prasiveržti pro užtvaras, įrengtas aplink parlamentą.

Šie susirėmimai tą pačią dieną tapo Seimo posėdžio tema.

Teisėsaugos dalyvavimą kritikavo opozicijos parlamentarai, teigę, kad už smurto aktus yra atsakinga vyriausybė, o tuo pačiu – ir policija.

„Ūkininkai atvykdavo [į Varšuvą] ir niekas prieš juos nekeldavo rankos. Jūs, kaip vyriausybė, tai padarėte“, – sakė partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) deputatas Michalas Wojcikas (Michalas Voicikas).

Tokius pareiškimus atmetė vidaus reikalų ministras M. Kierwinskis. Jis sakė, kad susirėmimus sukurstė ne ūkininkai, o „provokatorių grupė“.

Ministro teigimu, ūkininkai atvyko į sostinę protestuoti taikiai.

„Deja, taip pat buvo banditų, puolusių lenkų policiją, – sakė jis. – Tokioje situacijoje policija reaguoja ir visuomet [...] gina Lenkijos piliečius, nesvarbu, kiek šaukiate.“

Seimo pirmininkas Szymonas Holownia (Šimonas Holovnia) dėl smurto taip pat kaltino, jo žodžiais, chuliganus.

„Policijos pareigūnai, šiandien gynę mūsų saugumą, nusipelno mūsų paramos, – sakė jis. – Ne protestuojančius ūkininkus, o chuliganus, kurie šiandien svaidė grindinio akmenis ir siaubingai elgėsi, reiktų traukti atsakomybėn.“