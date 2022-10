„Miestų ir civilių [bombardavimas] yra barbariškumo aktas ir karo nusikaltimas. Rusija negali laimėti šio karo. Palaikome tave, Ukraina!“ – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Zbigniewas Rau.

Today's Russian bombing Ukrainian cities and civilians is an act of barbarism and a war crime. Russia cannot win this war. We stand behind you Ukraine!