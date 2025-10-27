Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos policija konfiskavo sintetinių narkotikų už 34 mln. eurų

2025-10-27 15:23 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 15:23

Per operaciją šalies pietryčiuose Lenkijos policija sulaikė du žmones ir konfiskavo sintetinių narkotikų už 145 mln. zlotų (34 mln. eurų), pirmadienį pranešė Lenkijos nacionalinis transliuotojas.

Sintetiniai narkotikai (nuotr. wikipedia.org)

0

Centrinio tyrimo biuro (CBŚP) vadovaujama operacija buvo nukreipta prieš organizuotą nusikalstamą grupuotę, kuriai priklausė trys profesionaliai įrengtos laboratorijos. Jose buvo gaminami sintetiniai stimuliantai 3-CMC, 4-CMC ir α-PVP.

Pareigūnai konfiskavo daugiau nei 9 tūkst. litrų 4-CMC, 360 litrų skysto 3-CMC, 35 kilogramus kristalizuoto 3-CMC ir 114 litrų α-PVP, pirmadienį pranešė CBŚP.

Bu suimti du 25-erių ir 32-ejų metų amžiaus vyrai. Jiems pateikti kaltinimai dalyvavimu organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje ir didelio kiekio narkotikų gamyba.

Pasak „TVP World“, tiek 3-CMC, tiek 4-CMC, pirmą kartą aptikti Europoje apie 2014 m. Jie pardavinėjami internete kaip neva „legalios psichoaktyviosios medžiagos“, o stimuliantas α-PVP, populiariai vadinamas „vonios druska“, siejamas su sunkia psichozė ir mirtinomis perdozavimais.

