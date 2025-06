Lenkijos ministro paskyroje – ironiškas komentaras Muskui

Ministras prisiminė kaip E. Muskas bandė jį pažeminti, kai buvo kalbama apie galimą Ukrainos atjungimą nuo „Starlink“ sistemų.

Tuomet E. Muskas parašė žinutę R. Sikorskiui.

„Tylėk, mažas žmogau. Tu moki tik menką dalį vertės“, – rašė jis.

R. Sikorskis prisiminė E. Musko žodžius ir ironiškai pakomentavo jo ginčą su D. Trumpu.

„Matai, didelis žmogau, politika pasirodė sudėtingesnė, nei manei“, – rašo jis.

