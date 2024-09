Lenkijoje paskelbta nepaprastoji padėtis: per šalį ritasi katastrofiška potvynių banga

Anot jo, padėtis išlika dramatiška daugelyje vietų.

„Man nereikia niekam aiškinti, kodėl buvo nuspręsta surengti vyriausybės posėdį potvynio metu. Vis dar dramatiška daugelyje vietų. Posėdį sušaukiau tam, kad kuo greičiau priimtume dekretą dėl stichinės nelaimės padėties įvedimo“, – nurodo jis.

„Stengsimės labai santūriai ir subtiliai naudotis nepaprastosios padėties suteikiamomis priemonėmis. Neketiname varžyti piliečių teisių daugiau, nei būtina. Turime tokią priemonę kaip įsakymas evakuotis, tačiau, kaip minėjau Kłodzko mieste, šia galimybe pasinaudosime tada, kai kils pavojus žmonių gyvybei. Verčiau stengsimės įtikinti žmones. Argumentai yra akivaizdūs“, – pabrėžia jis.

❗️Floods ravage Europe



The natural disaster has affected several countries at once, and the number of victims continues to rise. At the moment it is known that 6 people died in Romania, 5 in Poland, 3 in Austria, and 1 in the Czech Republic.



In the Czech Republic, four people… pic.twitter.com/8uLVSlIgP4

