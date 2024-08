Lenkijoje ekspertai stebisi rekordiniais lietumis: nėra tokio miesto, kuris atlaikytų tokį kritulių kiekį

Vien pastarosiomis dienomis praūžė rekordinės liūtys, be kitų regionų, Liublino vaivadijoje, Jelenia Guroje ir sostinėje Varšuvoje.

Jelenia Guroje per parą iškrito 153 mm vandens, tai yra tiek, kiek paprastai iškrenta per du mėnesius.

Savaitės pradžioje Lenkijos sostinę Varšuvą tiesiog paskandino smarkios liūtys: nepravažiuojamomis tapo kai kurios pagrindinės miesto gatvės ir net autostrados, užlietas oro uostas, nukentėjo gyventojų namai.

Rekordinė liūtis Liublino vaivadijoje

Užtvindytos mokyklos, vaikų darželis, bendrabutis, taip pat zoologijos sodas ir daugelis gyvenamųjų namų – tokie yra trečiadienį per Zamostę (Liublino vaivadija) praūžusios audros padariniai.

Zamostėje iškrito rekordinis kiekis kritulių. Trečiadienį iš viso mieste iškrito daugiau kaip 147 mm lietaus. „Tai daugiau nei antradienį Varšuvoje, kuomet iškrito beveik 120 mm lietaus“, – leidinyje PAP cituojamas hidrologas Michalas Sikora.

Anksčiau „rekordinis“ lietaus kiekis šioje vietoje buvo dar 1980-aisiais užfiksuotas 90 mm vienam kv. metrui kritulių kiekis.

Eksperto teigimu, „nėra tokio miesto pasaulyje, kurio vandens nutekėjimo sistemos atlaikytų tokį vandens kiekį per tokį trumpą laikotarpį“.

Ugniagesiai gelbėtojai vis dar pumpuoja vandenį iš įvairių vietų. Nuostoliai vertinami.

Lenkijos klimatas smarkiai pasikeis

Jei išsipildys blogiausias scenarijus, vidutinė temperatūra, kuri šiuo metu Lenkijoje siekia apie 9 laipsnius C, amžiaus viduryje pasieks 10 laipsnių C, o iki XXI a. pabaigos viršys 12 laipsnių C . Praktiškai tai reiškia vis stipresnes karšto oro bangas, kurios pasireikš didesniu ekstremalių reiškinių skaičiumi.

Specialistai prognozuoja, kad ateityje taip pat išaugs „karštų naktų“ skaičius šalyje, kuomet oro temperatūra naktį nenukrenta žemiau 19 laipsnių. Tai yra pavojinga žmogaus organizmui, nes kūnas nespėja „atšalti“ po karštos dienos.