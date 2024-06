Lenkai – didžiausi ES šalininkai Europoje, rodo tyrimas

Dienraštis „Rzeczpospolita“ paskelbė tyrimą, kuriame buvo nagrinėjama Europos valstybių parama ES „likus kelioms dienoms iki Europos Parlamento rinkimų“.

Prestižinio Vašingtone įsikūrusio analitinio centro „Pew Research Center“ surinkti duomenys rodo, kad net 76 proc. lenkų palankiai žiūri į ES ir tik 21 proc. neigiamai vertina Europos integracijos idėją.

Pasak tyrimo, „pastarųjų poros metų įvykiai privertė lenkus suvokti, kad ES yra jiems brangių vertybių – demokratijos, teisės viršenybės ir pagarbos mažumų teisėms – garantas“.

Lenkus taip pat „istorija moko, kad be ES Lenkijos valstybė gali neišgyventi“.

Be to, „Rzeczpospolita“ rašo, kad Prancūzija yra „priešingoje spektro pusėje“: ten tik 52 proc. gyventojų palaiko ES, o 47 proc. yra nepalankios nuomonės, nors prezidentas Emmanuelis Macronas yra labiausiai „įsitraukęs į integracijos procesą lyderis“ per daugelį dešimtmečių.

Pasak tyrimo, prancūzai ES laiko „Trojos arkliu, įnešančiu ultraliberalias reformas“, kurios paskui „griauna jų socialinės valstybės“ principus.