Latvijoje – 632 nauji koronaviruso atvejai, mirė 4 žmonės, Estijoje – 6 mirtys ir 157 atvejai

Ankstesnę dieną buvo pranešta apie nustatytus 786 naujus COVID-19 atvejus ir 11 užsikrėtusiųjų mirtį. Tuo tarpu penktadienį buvo skelbta apie nustatytus 1 036 naujus COVID-19 atvejus ir 19 pacientų mirtį. Tądien naujų koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius buvo didžiausias nuo vasario 20 dienos, kai paros prieaugis sudarė 1 069 atvejus.

Pastarųjų dviejų savaičių sergamumo koronavirusine infekcija rodiklis padidėjo nuo 439,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų dieną anksčiau iki 453,3 atvejo.

Nuo pandemijos pradžios Latvijoje patvirtinti iš viso 123 963 užsikrėtimo koronavirusu atvejai ir mirė 2 212 koronavirusu užsikrėtusių žmonių.

Nuo skiepijimo kampanijos šalyje pradžios 311 222 žmonės yra gavę pirmąją vakcinos dozę (16,48 proc. Latvijos gyventojų), o visą vakcinavimo ciklą yra užbaigę 78 496 žmonės (4,16 proc. gyventojų).

Estijoje – 157 nauji atvejai

Estijoje per praėjusią parą atlikus 3 193 testus nustatyti 157 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė šeši anksčiau užsikrėtę žmonės, sekmadienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 348 naujus COVID-19 atvejus ir vieno žmogaus mirtį.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 351,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Sekmadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 buvo gydomi 287 pacientai, iš jų 43 – intensyviosios terapijos skyriuose, o 31 buvo reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtinti iš viso 125 126 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 1 201 užsikrėtęs žmogus mirė, 115 908 – pasveiko.

Bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 372 224 žmonės, visiškai paskiepyti 157 488 žmonės.