Latviai demonstruoja stiprybę: atsakė į ledo ritulio federacijos reikalavimą nukabinti Baltarusijos istorinę vėliavą

Į konfliktą dėl Baltarusijos vėliavos besiruošiančioje ledo ritulio čempionatui Latvijoje įsitraukusi Tarptautinė ledo ritulio federacija (IIHF) sulaukė antausio. R. Faselis anksčiau išsiuntė reikalavimą, kad Ryga nukabintų istorinę vėliavą, kurią naudoja baltarusių opozicija ir grąžintų atgal Lukašenkos režimo naudojamą Baltarusijos vėliavą.

Atsakydamas į tai Rygos meras Marinis Stakis įsakė nukabinti IIHF vėliavą.

„IIHF prezidentas pareikalavo sukeisti (balta-raudona-balta) baltarusių laisvės vėliavą su ta, kurią naudoja režimas – arba pašalinti IIHF vėliavas. Mes turime rinktis puses – žmones kovojančius už laisvę ar diktatorių. Mes pasirinkome nukabinti IIHF vėliavas“, – savo „Twitter“ paskyroje rašė jis.

The President of the IIHF has requested to replace (the white-red-and-white) ⬜🟥⬜ Belorussian freedom flags with the ones of the regime - or to remove flags of IIHF. We have to pick sides - a people striving for freedom or a dictator. We will proceed with removing IIHF flags. pic.twitter.com/djTdscy588