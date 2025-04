Landsbergis griežtai perspėjo Europą: meniu gali atsirasti mūsų pačių šalys

Apie tai jis parašė savo „X“ paskyroje.

Anot jo, nereikėtų nustebti, jei JAV Europai numes šokiruojantį pasiūlymą. Tačiau, G. Landsbergio teigimu, neatrodo, kad Europa yra pasiruošusi tokiai dilemai.

„Europa susidurtų su istoriniu pasirinkimu – arba ginti tarptautinę teisę toliau remiant auką, kad ir kas tai bebūtų, arba bandyti išlaikyti JAV paramą likusioje Europos dalyje atsisakant dalies ar visos Ukrainos“, – rašo G. Landsbergis.

Jo vertinimu, šis pasirinkimas būtų daug sunkesnis, nei daugelis tikisi.

„Europa nesijaučia pasiruošusi ir mes dar nemanome, kad turime pakankamai jėgų apginti Ukrainą arba save. Tuo tarpu V. Putinas toliau grasina Trečiuoju pasauliniu karu, jei Europa ne tik žodžiais palaikys Ukrainą. Šie grasinimai, nors ir tušti, toliau hipnotizuoja ir paralyžiuoja.

Bus tokių, kurie ciniškai tvirtins, kad Ukraina nėra mūsų kova. Jie tai sakė ir anksčiau, o dabar turės naują argumentą: negalime rizikuoti prarasti JAV apsaugos dėl kažkokio Rytų Europos „teritorinio ginčo“.

Kiti gali siūlyti Europai apsimesti, kad ji priima susitarimą, kad laimėtų šiek tiek laiko. Tačiau tai klaidinga viltis. Daug laiko mums jau buvo duota – Ukraina didvyriškai ir tragiškai nupirko mums trejus metus pasirengti. Deja, mes tuo nepasinaudojome. Tikėtina, kad papildomas laikas bus panaudotas tam, kad dar labiau išmuštų iš vėžių“, – sako jis.

G. Landsbergio vertinimu, priimti susitarimą, net ir kaip atidėjimo taktiką, reikštų parduoti Ukrainą.

„Išpardavimas būtų puikus Čerčilio perspėjimo apie „krokodilo šėrimą“ pavyzdys. Nesvarbu, kiek savo draugų pamaitinsi priešui, jis vis tiek galiausiai ateis pas tave. Tai tik laiko klausimas. Išpardavimas tik pradėtų lėtą Europos savižudybę.

Turime padaryti viską, ką galime, dabar, nes stebuklingo plano B, pagal kurį mūsų laisvės liktų nepažeistos be aukų, nebus. Gynyba reikalauja gynybos. Kad ir kokias priemones turėtume, privalome jomis pasinaudoti. Kad ir kokius sprendimus turėjome priimti anksčiau, privalome juos priimti dabar. Priešas nelauks kantriai, kol tai išsiaiškinsime.

Būtent dabar, šiandien, turime priimti sprendimą, kuris nulems Europos ateitį. Arba sukandę dantis kovosime už Ukrainos miestus, dangų, griovius ir paplūdimius, arba mojuosime balta gėdingo pasidavimo vėliava, išmesime savo draugus krokodilui ir slėpsimės už krūmo, kol meniu atsiras mūsų pačių šalys“, – perspėja jis.

Nobody should be surprised if the US dumps a dead cat deal at Europe’s door. Trump might simply tell Europe to “take it or leave it”. Sadly, it is not currently apparent that Europe is ready to be put in this dilemma. But ready or not, leave it we must.



Europe would face a… pic.twitter.com/JlvqXQ4OCS