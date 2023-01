„Labai rizikingas“ Rusijos sprendimas – Ukrainoje dislokuos naujausius savo tankus

Naujausioje savo ataskaitoje britų žvalgai skelbia, kad 2022 m. gruodį T-14 tankai buvo užfiksuoti mokymų zonoje pietų Rusijoje – ši vieta siejama su pasirengimu dislokavimui kare Ukrainoje.

Tankai užfiksuoti po to, kai prokremliškos Rusijos žiniasklaidos priemonės skelbė apie T-14 paruošimą dislokavimui. Tačiau neaišku, ar Rusija dar neperkėlė šio tipo tankų į Ukrainą.

„Bet koks T-14 dislokavimas Rusijai greičiausiai bus labai rizikingas sprendimas. Vienuolika metų plėtojama programa ne kartą buvo persekiojama vėlavimų, sumažintas planuotų tankų skaičius, pranešta apie gamybos problemas.

Papildomas iššūkis kyla Rusijai norint pritaikyti savo logistikos grandinę taip, kad ji galėtų valdyti T-14, nes jis didesnis ir sunkesnis už kitus Rusijos tankus“, – rašo britų žvalgai.

„Jei Rusija dislokuos T-14, greičiausiai tai pirmiausiai bus daroma propagandos tikslais. Tikriausiai gaminamos tik dešimtys tankų, o vadai vargu ar pasitikės transporto priemone kovoje“, – priduriama ataskaitoje.

