Krymo Sevastopolio uostamiestyje sutriko geriamojo vandens tiekimas

„Į Čiornaja upę įsiliejo didelis kiekis purvo, be to, pakilo gruntinio vandens lygis“, – aiškindamas tokio sprendimo priežastis platformoje „Telegram“ pirmadienį rašė Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvožajevas. Vandenį tiekti kaip įprasta bus galima pradėti tik trečiadienį vakare. Iki to laiko M. Razvožajevas mieste paskelbė ne darbo dienas.

Šis sprendimas buvo priimtas po to, kai prieš keletą dienų smarkiai prisnigo, o po to iškart prasidėjo atodrėkis. Remiantis oficialia informacija, dėl to buvo perpildyti vandens rezervuarai bei užsiteršė geriamojo vandens filtrai.

Dėl to didelės dalies Sevastopolio gyventojai savaitgalį geriamuoju vandeniu galėjo naudotis vos kelias valandas. Tačiau M. Razvožajevas pripažino, kad, nepaisant šių suvaržymų, net tokiu ribotu laiku vanduo buvo tiekiamas ne į visus namus. Todėl daugelio rajonų gyventojams vandenį teko neštis iš mobiliųjų cisternų.

Sevastopolyje yra pagrindinė Maskvos kare Ukrainoje aktyviai dalyvaujančios rusų Juodosios jūros flotilės bazė. Pastaraisiais mėnesiais mieste esantys kariniai objektai vis dažniau tampa ukrainiečių dronų ir raketų atakų taikiniais.