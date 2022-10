Kremlius atliko „valymą“ – atleido 4 iš 5 invazijai į Ukrainą vadovavusių generolų

Tačiau, kaip teigia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba, tokie pakeitimai iki šiol mažai padėjo pagerinti Rusijos karines operacijas.

„Tikėtina, kad vadovavimo tęstinumo nebuvimas [Rusijos kariuomenei] darys daugiau žalos nei padarytų Vakarų kariuomenei, nes pagal Rusijos doktriną planų kūrimas daugiausia priklauso nuo vado asmeniškai, o ne nuo kolektyvinio štabo darbo“, – skelbia britų žvalgai.

