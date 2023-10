„Kai bolševikų perversmas supurtė Rusijos imperiją ir pasuko jos vystymąsi kitu keliu, ji prarado daug savo pavaldinių.

Dabar nekalbu apie žemes, nors, žinoma, suprantu, kad jos apima Varšuvą, Helsinkį, Revelį, Liepoją ir visą Pabaltijį. Tai visos mūsų žemės, ten gyvena mūsų žmonės“, – interviu tvirtino Kremliaus statytinis J. Balickis.

The head of the Russian occupation administration of Zaporizhia, Yevgeny Balitsky, said that Russia’s goal is to occupy not only Ukraine, but also the Baltic countries, Poland and Finland. Because these states are "the historical lands of Russia". pic.twitter.com/8y1jVORMac

