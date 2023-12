Nedidelėje patalpoje buvo tik jis ir dėstytojas, sakė jis: „Egzamino metu išgirdau šūvius ir riksmus“.

Abu jie sustingo, nežinodami, ką daryti: „Galiausiai pasirodė policija, pasigirdo daugiau šūvių ir riksmų“.

Jis užrakino klasės, kurio duris ir pastatė improvizuotą barikadą, karštligiškai stumdydami prie durų stalus, kėdes ir viską, ką tik rado.

„Manau, kad šaulys iš fakulteto vidaus išėjo į lauką, į balkoną, kur šaudė į žmones iš lauko, – „The Guardian“ pasakojo 25 metų jaunuolis. – Buvo žmonių, kurie bandė pabėgti per atbrailą“.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p