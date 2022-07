Kraupi Nadios realybė: 5 ryto išgirdo stiprų sprogimą, matėsi tik akmenys ir dulkės

Tuo metu gelbėtojai, po rusų okupantų smūgių sugriuvus 2 aukštu pastatui, kasinėjo griuvėsius.

„Mano langai buvo pradaryti, kai išgirdau didelį sprogima apie 5 valandą ryto, buvo matyti tik akmenys ir dulkės“, – sakė vietinė gyventoja Nadia.

Gelbėtojai pranešė, kad 5 žmonės iš griuvėsių buvo ištraukti negyvi, tuo metu dar vienas nukentėjęs asmuo mirė ligoninėje.

Taip pat pranešama, kad atakos metu buvo suniokoti ir kiti gyvenamieji namai, mokyklą, vaikų darželis, medicinos mokymosi įstaiga.

Russian missile strikes on civilian objects in Toretsk, Zalizne, Kostiantynivka and Soledar. A residential building, a school, a kindergarten, and a medical college were damaged.



Source: Pavlo Kyrylenko, head of the Donetsk Regional Military Civil Administration. pic.twitter.com/BiBDkJNzXh