Kovinės patirties turintys migrantai, apmokyti Rusijoje – jau Baltarusijoje: apie tai įspėja Lenkijos tarnybos

„Tarp migrantų, pastarosiomis dienomis atvykusių į Baltarusiją, kad patektų į Vakarus, yra afganistaniečių. Daugelis jų turi ilgalaikių ryšių su Rusijos teritorija“, – parašė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

Pasak jo, „kai kurie jų dalyvavo Rusijos kariniuose apmokymuose ir gali turėti kovinės patirties“.

„Atvykę į Baltarusija jie bando neteisėtai kirsti Lenkijos sieną“, – pabrėžė jis.

On Sept, Mohammad R. T. was detained in Poland. He also was a graduate of Russian military course. He came illegally to Poland right after. 3/3 pic.twitter.com/DYldPkGuDD