Kovidas išplito nevaldomai: Kinijoje – sunkiai protu suvokiami naujų užsikrėtimų skaičiai

Skelbiama, kad gruodžio 21-ąją vyko uždaras Kinijos sveikatos apsaugos Nacionalinės komisijos posėdis, kuriame ir buvo atskleisti tikrieji susirgimo mąstai.

Maža to, susirgimo tempas augo palaipsniui ir piką pasiekė likus dienai iki ataskaitos pateikimo – gruodžio 20-ąją buvo užfiksuota 37 mln. užsikrėtimų per vieną dieną. Tokie skaičiai neturi precedento visame pasaulyje, per visą pandemijos laikotarpį. Jeigu pateikti kinų skaičiavimai yra tikslūs, tai gerokai viršys ankstesnį pasaulinį susirgimų rekordą – 2022-ųjų sausį kovidu užsikrėtė 4 mln. žmonių.

Šie skaičiai gerokai skiriasi nuo oficialiųjų duomenų, kuriuos viešina Kinijos valdžia. Oficialiais gruodžio 21-osios duomenimis, Kinijoje užfiksuota vos 2996 susirgimai ir 10 mirčių.

Įtarimų kelia ir tai, kad nuo šių metų gruodžio Kinija nebesiunčia PSO ataskaitų apie hospitalizacijų skaičių.

Kinija visus tris pandemijos metus taikė itin griežtas ribojimo priemones. Žmonės buvo priversti daugelį mėnesių sėdėti savo butuose, faktiškai nesirodydami viešose vietose. Kai kuriuose miestuose policija netgi blokuodavo išėjimus iš daugiabučių, jeigu ten būdavo aptinkamas COVID-19 sergančiųjų židinys.

Lapkričio pabaigoje pavargę nuo nesibaigiančio karantino Kinijos gyventojai, pirmą sykį per paskutinius 30 komunistinės valdžios valdymo metų, surengė masinius protestus prieš „nulinės tolerancijos“ politiką. Demonstracijos apėmė didžiuosius Kinijos miestus.

Valdžia nusprendė atsitraukti ir sušvelninti ribojimo priemones. Toks sprendimas prognozuojamai sukėlė precedento neturinčią viruso plėtrą. Kinijos gyventojų kolektyvinis imunitetas iš esmės vystėsi tik vietos gamybos vakcinų dėka. Tačiau jos yra ne tokios aktyvios prieš naujas viruso atmainas.