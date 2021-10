Košmaras Anglijoje: gatvėje nužudyti 2 berniukai

Nelaimė įvyko Brentwoodo mieste sekmadienio naktį – vietos policija apie 1.30 val. sulaukė daugybės skambučių dėl Regency Court gatvėje vykstančių įtartinų dalykų. Kai pareigūnai atvyko į įvykio vietą, ten rasti 3 sužeisti paaugliai.

BBC pranešė, jog jie buvo subadyti.

Du berniukai mirė, trečiojo sužeistojo gyvybei pavojaus nėra.

Dėl šio įvykio sekmadienį sulaikyti 8 asmenys, kurie apklausti ir uždaryti į areštinę.

